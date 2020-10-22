Приведи друга — получи деньги: в чем особенность партнерской программы от Сбербанка?

Сбербанк разработал программу, согласно которой любое юридическое лицо или ИП может стать официальным партнером компании. А это, в свою очередь, может принести дополнительную прибыль для партнерской организации.

Как рассказал территориальный менеджер по работе с партнерами Алексей Беляков, партнерская программа позволяет различным организациям оказывать банковские услуги и получать за это деньги. Любое юридическое лицо может стать партнером Сбербанка.

Главный девиз проекта — «Приведи друга — получи деньги».

— Смысл программы очень прост. Любой бизнесмен может обратиться к нашим партнерам за какой-либо услугой банка. Компания буквально за 15 секунд создает нужную заявку и отправляет ее кредитную организацию. Мы получаем ее через несколько минут и перезваниваем клиенту. Затем сотрудник Сбербанка предлагает ему подойти в банк либо же самостоятельно выезжает в офис клиента, где и предоставляет нужные услуги. В итоге партнер получает определенную сумму денег за то, что порекомендовал организации обратиться в наш банк, фиксирую заявку в личном кабинете партнера, — рассказывает Алексей Беляков.

Та организация, которая решила стать участником этой программы, получает статус официального партнера Сбербанка. Ему выдают сертификат, который можно разместить как в социальных сетях, так и в офисе.

— Современные технологии никогда не стоят на месте, а постоянно развиваются. На сегодняшний день мы достигли невероятных результатов. Например, в рамках этой программы партнер может регистрировать ИП и ООО (с одним учредителем) прямо у себя в офисе буквально за один час. Это беспрецедентный случай. Раньше для регистрации ИП нужно было минимум две недели, — делится Алексей Беляков.

Благодаря разработанному дистанционному сервису «Регистрация бизнесов и дистанционное открытие счетов» клиентам не нужно оплачивать госпошлину и посещать налоговую и другие службы.

Помимо этого, партнер Сбербанка обладает и другими возможностями. Например, он может самостоятельно открывать расчетный счет действующим ИП, направлять клиентов на кредитование, эквайринг, гарантии, заполнять заявку на бизнес-карту и другое.

По словам Алексея Белякова, быть ближе к клиенту и быстро и качественно оказывать ему услугу это главная цель партнёрской программы. Самое важное — рассказать широкому кругу о возможностях, открываемых в рамках партнерского сотрудничества как для самих партнеров, так и для клиентов.

По всем вопросам обращайтесь к руководителю партнёрского направления в Сбербанке — Алексею Белякову по телефону 8-910-900-53-21.