Николай Любимов рассказал о будущем развитии Рязанской области

12 ноября в рамках делового форума Николай Любимов дал интервью. Он рассказал, какое будущее видит для Рязанской области. Его слова передает пресс-служба регионального правительства.
Николай Любимов заметил, что мечтает сделать регион комфортным для жизни.
Николай Любимов заметил, что в настоящее время ведется большая работа по реализации различных проектов для создания инвестиционной инфраструктуры. По мнению губернатора Рязанской области, это позволит в будущем создать в регионе крупные компании, которые смогут стать лидерами на российском рынке.