Николай Любимов рассказал, какие колледжи уйдут на дистанционное обучение

В четверг, 19 ноября, Николай Любимов обратился к рязанцам из-за пандемии коронавируса. Глава региона рассказал, какие колледжи перейдут на удаленный режим работы.

Губернатор заметил, что колледжи Рязани будут уходить на дистанционное обучение в том случае, если в самом учебном заведении зафиксирован высокий уровень заражения.

Пока на удаленный режим работы переходит только Клепиковский технологический техникум. На дистанционное обучение колледж уйдет с 23 ноября.

— По рекомендациям Роспотребнадзора, в школах Рязани вводится веерное дистанционное обучение, — заявил Глава региона.

Ученики с 1 по 4, а также 9 и 11 классов продолжат учиться в школах. С 23 ноября по 6 декабря в Рязани дистанционно будут учиться школьники 5 и 6 классов, затем они вернутся в школы. С 7 по 20 декабря уйдут на дистанционку 7,8 и 10 классы.