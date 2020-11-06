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Новости РязаниОбщество

На YouTube появилось позитивное видео о Касимове и его жителях

Лариса Соловьёва

Большой сюжет из Касимова вышел на YouTube-канале «Друзья: ИРАничное шоу». Это видео стало своеобразным ответом ролику, снятому весной командой Ксении Собчак и под названием «Коронавирусь: как провинция убивает себя на карантине». Фильм, показавший Касимов в первую волну коронавируса и также размещенный в YouTube, был тогда воспринят неоднозначно из-за общей депрессивности и апокалиптической атмосферы.

Свежий репортаж «Живой Касимов» снят без прикрас, но в позитивном ключе. Город показан через его жителей, делающих что-либо значимое для Касимова. Так объяснила на своей странице в Facebook концепцию сюжета автор ролика, блогер из Москвы Ирина Филиппова. В конце сентября она со своей командой специально приехала в Касимов, чтобы лично пообщаться с жителями районного центра.

Основные герои большого репортажа – молодые люди, которые не собираются уезжать из Касимова и смогли найти здесь себя. Это местный блогер и общественник Андрей Иванов, основатель модной кофейни Антон Ефимов, инженер и капитан маломерного судна Андрей Левин, вернувшаяся из Америки на родину фотограф и спортсменка Юлия Фомина. У каждого из героев Ирина Филиппова взяла интервью, расспросила о том, как они реализуют себя в родном городе, как в целом к нему относятся. Также, чтобы проникнуться атмосферой города, автор сюжета побывала на воскресной городской ярмарке и пообщалась с местными фермерами.

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По продолжительности ролик получился примерно полуторачасовым. Построен он таким образом, что беседы с главными героями разбавлены съемками города с коптера.

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