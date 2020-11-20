На дополнительные выплаты рязанским медикам выделили более 35 млн

Рязанской области на дополнительные выплаты медикам выделили 35 млн 610 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова депутата госдумы от Рязанской области Андрея Макарова.

— Это решение позволит Рязанскому региону обеспечить расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и другим работникам, которым в 2020 году предоставлялись стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ, за особые условия труда и повышенную нагрузку при оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и гражданам из групп риска заражения COVID-19, — сказал Андрей Макаров.

Николай Любимов отметил, что в настоящее время рязанские медработники выполняют сложную работу, а дополнительные выплаты смогут поддержать их в своей нелегкой деятельности.