На дополнительные выплаты рязанским медикам выделили более 35 млн

Рязанской области на дополнительные выплаты медикам выделили 35 млн 610 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова депутата госдумы от Рязанской области Андрея Макарова.
Николай Любимов отметил, что в настоящее время рязанские медработники выполняют сложную работу, а дополнительные выплаты смогут поддержать их в своей нелегкой деятельности.
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.