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На дополнительные выплаты рязанским медикам выделили более 35 млн

Елена Лобанова

Рязанской области на дополнительные выплаты медикам выделили 35 млн 610 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова депутата госдумы от Рязанской области Андрея Макарова. 

— Это решение позволит Рязанскому региону обеспечить расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и другим работникам, которым в 2020 году предоставлялись стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ, за особые условия труда и повышенную нагрузку при оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и гражданам из групп риска заражения COVID-19, — сказал Андрей Макаров. 

Николай Любимов отметил, что в настоящее время рязанские медработники выполняют сложную работу, а дополнительные выплаты смогут поддержать их в своей нелегкой деятельности.

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