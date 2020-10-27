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Новости РязаниОбщество

На четырех улицах Рязани отключили холодную воду

Елена Лобанова

Во вторник, 27 октября, в центре Рязани и в Дашково-Песочне отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации. 

Из-за аварии на водопроводе ХВС не будет на четырех улицах. Так, до 17:00 воду отключили по следующим адресам: 

  • Улица Урицкого, дома № 10/70, 12, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 17, 18, 18 корп. 1, 19, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 23а (д/сад №2); 
  • Улица Театральная, дома № 1, 3, 5; 
  • Улица Циолковского, дом № 5 корп. 1;
  • Улица Зубковой, дома № 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 22, 23.

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