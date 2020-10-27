На четырех улицах Рязани отключили холодную воду

Во вторник, 27 октября, в центре Рязани и в Дашково-Песочне отключили холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за аварии на водопроводе ХВС не будет на четырех улицах. Так, до 17:00 воду отключили по следующим адресам:

Улица Урицкого, дома № 10/70, 12, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 16, 16 корп. 1, 16 корп. 2, 17, 18, 18 корп. 1, 19, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 23а (д/сад №2);

Улица Театральная, дома № 1, 3, 5;

Улица Циолковского, дом № 5 корп. 1;

Улица Зубковой, дома № 21, 21 корп. 1, 21 корп. 2, 21 корп. 3, 22, 23.