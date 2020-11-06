Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области отчитался Любимову о прохождении отопительного сезона

В пятницу, 6 ноября, министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов отчитался о прохождении отопительного сезона Николаю Любимову. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В частности, на замену магистральных теплосетей Рязани было выделено 200 млн рублей.
По словам министра, жители района жалуются на плановые кратковременные отключения во время выполнения работ. Они должны быть завершены до 30 ноября 2020 года.
Глава региона поручил Устинову при формировании бюджета на 2021 год предусмотреть финансовую поддержку муниципалитетов. Она необходима для дальнейшей модернизации систем теплоснабжения.
Губернатор Рязанской области отметил, что ремонт теплосетей нацелен на получение всех паспортов готовности.
Николай Любимов поручил министру ТЭК и ЖКХ доложить о результатах проверки готовности муниципальных образований, которая будет проводиться Ростехнадзором и должна завершиться к 15 ноября 2020 года.