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Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области отчитался Любимову о прохождении отопительного сезона

Елена Лобанова

В пятницу, 6 ноября, министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов отчитался о прохождении отопительного сезона Николаю Любимову. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

В частности, на замену магистральных теплосетей Рязани было выделено 200 млн рублей. 

— В настоящее время продолжается реконструкция тепловых сетей по улице Зубковой в Рязани, на которую из областного бюджета было выделено 34,5 млн рублей, — рассказал Андрей Устинов. 

По словам министра, жители района жалуются на плановые кратковременные отключения во время выполнения работ. Они должны быть завершены до 30 ноября 2020 года.

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Глава региона поручил Устинову при формировании бюджета на 2021 год предусмотреть финансовую поддержку муниципалитетов. Она необходима для дальнейшей модернизации систем теплоснабжения. 

— Следует держать на контроле вопрос задолженности организаций коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы. Задолженность надо сокращать, особенно просроченную, сейчас она составляет менее миллиарда, с этим надо работать, – сказал Николай Любимов. 

Губернатор Рязанской области отметил, что ремонт теплосетей нацелен на получение всех паспортов готовности. 

Николай Любимов поручил министру ТЭК и ЖКХ доложить о результатах проверки готовности муниципальных образований, которая будет проводиться Ростехнадзором и должна завершиться к 15 ноября 2020 года.

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