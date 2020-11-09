Рязанский губернатор получил благодарность Молодёжного союза экономистов и финансистов России

В адрес губернатора Рязанской области Николая Любимова поступило письмо от президента Молодёжного союза экономистов и финансистов России Олега Лупаина. Лупаин поблагодарил главу региона за содействие в реализации государственной молодежной, научно-инновационной политики, уточнили в пресс-службе правительства области.

Рязанская область получила диплом Молодёжного союза экономистов и финансистов Российской Федерации. Регион занял 9 место в номинации «За содействие научно-исследовательской работе и активному участию молодежи в XX Всероссийской Олимпиаде развития народного хозяйства». По итогам олимпиады две рязанки заняли второе место в номинации «Развитие качества жизни в России». Это Дарья Спирина и Диана Ходова. Марина Цацина заняла четвёртое место в номинации «Экономика специальных служб России».

В правительстве Рязанской области отметили: в регионе уделяется большое внимание содействию научно-исследовательской работе молодёжи, созданию условий для всестороннего развития школьников и студентов. В регионе регулярно вручается премия губернатора «Молодой учёный года».

В 2019 году более 2000 школьников и студентов региона приняли участие в межрегиональных, всероссийских и международных конференциях, конкурсах и олимпиадах и других проектах Молодёжного союза.