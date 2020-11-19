19 ноября в Рязанской области госавтоинспекция будет ловить пешеходов-нарушителей ПДД

В четверг, 19 ноября, в Рязанской области сотрудники ГИБДД будут ловить нарушителей ПДД со стороны пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пешеход должен переходить проезжую часть в специально-оборудованных местах. За переход дороги не по пешеходному переходу на нарушителя налагается штраф в размере 500 рублей.

Сотрудники ГИБДД призывают жителей Рязанской области неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.