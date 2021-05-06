15.8 C
Рязань
Четверг, 6 мая, 2021
На главнуюНовости РязаниВласть
Новости РязаниВластьОрганы власти

Николаю Любимову доложили о ходе весенних полевых работ

7info7
- Advertisement -

6 мая губернатор Николай Любимов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Рязанской области Дмитрием Филипповым. Обсуждался ход весенних полевых работ в регионе, вопросы ценообразования на продовольственные товары, готовности к прохождению пожароопасного сезона, а также реализации нового порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Рязанской области.

По словам зампреда региональногоп Дмитрия Филиппова, под урожай 2021 года был сделан неплохой задел, посеяно 360 тыс. га озимых. Мониторинг показал, что из-за неблагоприятного влияния погодных условий порядка 30-50 тыс. га озимых культур подлежат пересеву, семян яровых культур для этих целей в регионе достаточно.

Сейчас аграрии прикладывают максимум усилий, чтобы уложиться с яровым севом в оптимальный агротехнический срок – до 20 мая и использовать каждый погожий день, – сказал Дмитрий Филиппов. – Несмотря на сложности, мы ожидаем, что посевная площадь в регионе увеличится на 40 тысяч гектаров, это максимальный годовой прирост в нашей истории земледелия. Зампред сообщил также о том, что в плановом режиме ведется сев сахарной свеклы, масличных, подкормка озимых культур и многолетних трав.

Дмитрий Филиппов отметил, что большое внимание оказывается вопросам обновления парка специализированной техники, которое является основным направлением в получении высоких урожаев. Всего в 2021 году планируется приобрести не менее 155 тракторов, 95 зерноуборочных и 9 кормоуборочных комбайнов. Работа с поставщиками техники, Росагролизингом и сельхозпредприятиями продолжается.

Существенную роль в процессе обновления парка техники играют поездки аграриев на заводы-изготовители. По итогам деловых встреч на Петербургском тракторном заводе, самарском заводе «Пегас-Агро», «Ростсельмаш», которые прошли в марте этого года, планируется ряд поставок тракторов, комбайнов, самоходных опрыскивателей, – добавил Филиппов.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,535ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]