Николаю Любимову доложили о ходе весенних полевых работ

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6 мая губернатор Николай Любимов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Рязанской области Дмитрием Филипповым. Обсуждался ход весенних полевых работ в регионе, вопросы ценообразования на продовольственные товары, готовности к прохождению пожароопасного сезона, а также реализации нового порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Рязанской области.

По словам зампреда региональногоп Дмитрия Филиппова, под урожай 2021 года был сделан неплохой задел, посеяно 360 тыс. га озимых. Мониторинг показал, что из-за неблагоприятного влияния погодных условий порядка 30-50 тыс. га озимых культур подлежат пересеву, семян яровых культур для этих целей в регионе достаточно.

Сейчас аграрии прикладывают максимум усилий, чтобы уложиться с яровым севом в оптимальный агротехнический срок – до 20 мая и использовать каждый погожий день, – сказал Дмитрий Филиппов. – Несмотря на сложности, мы ожидаем, что посевная площадь в регионе увеличится на 40 тысяч гектаров, это максимальный годовой прирост в нашей истории земледелия. Зампред сообщил также о том, что в плановом режиме ведется сев сахарной свеклы, масличных, подкормка озимых культур и многолетних трав.

Дмитрий Филиппов отметил, что большое внимание оказывается вопросам обновления парка специализированной техники, которое является основным направлением в получении высоких урожаев. Всего в 2021 году планируется приобрести не менее 155 тракторов, 95 зерноуборочных и 9 кормоуборочных комбайнов. Работа с поставщиками техники, Росагролизингом и сельхозпредприятиями продолжается.