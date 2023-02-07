Ведущего и учёного Николая Дроздова выписали из больницы. Эту информацию уроженец Рязанской области подтвердил «360».

По словам телеведущего, боль устранена, трещины и переломы заросли. Дальнейшую реабилитацию Дроздов будет проходить с помощью семьи.

Дроздов оказался в больнице в конце января после падения на улице. Пациент не сразу обратился к медикам, его состояние ухудшилось и телеведущего поместили в реанимацию. При падении сломанное ребро проткнуло лёгкое.