Николай Любимов оценил готовность пристроек к детским садам в Рязани

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В Рязани 11 августа Николай Любимов посетил два детских сад, в которых возводят пристройки. Губернатор оценил их готовность к приему детей. В работе приняли участие министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов и глава администрации города Елена Сорокина.

В этом году в Рязани появится 900 мест в дошкольных учреждениях. Это рекордное количество для города.

— За три года существования нацпроекта уже было построено 25 яслей, из них 21 именно в городе. Самое главное — это обеспечить возможность родителям приводить в сады своих детишек, — сказал губернатор.

В пристройке к детскому саду №7 для детей сделали просторные комнаты. Там разместят игровые зоны. В одной из них малышей будут обучать правилам дорожного движения. На улице установят безопасные детские площадки и беседки.

В саду №131 создана пристройка на 60 мест. Помещение оснащено новым медицинским кабинетом, буфетом, спальнями и игровой. Между новым и старым зданиями сделали объединяющий коридор.

Из бюджетов разных уровней на реализацию проектов направлено более 156 млн. рублей. Дошкольные учреждения сдадут 28 августа.













