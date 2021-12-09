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Четверг, 9 декабря, 2021
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Николай Любимов провёл рабочую встречу с заместителем гендиректора АНО «Диалог Регионы»

7info7

8 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с первым заместителем гендиректора АНО «Диалог Регионы» Кириллом Истоминым. Во встреча также приняли участие первый зампред регионального правительства Анна Рослякова, пресс-секретарь главы региона Денис Арапов и руководитель ЦУРа Павел Михеев.

Речь зашла об укреплении сотрудничества и совместных инициативах. По словам Николая Любимова, взаимодействие Рязанской области с АНО «Диалог Регионы» продолжается не первый год, и его результаты видят люди.

– Отрабатывается не только огромный массив обращений граждан, есть возможность собрать аналитику, посмотреть наиболее проблемные точки в регионе и работать по ним с точки зрения улучшений, принимать грамотные решения. Это приводит в свою очередь к реальному повышению удовлетворенности людей работой органов власти, ответами, которые они получают на свои обращения, что очень важно, – сказал Любимов.

Большое значение в укреплении диалога с рязанцами имеет работа Центра управления регионом.

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Люди видят, что их вопросами занимаются, на их проблемы реагируют. У них есть уверенность в том, что их видят, слышат, их ситуация исправляется, – отметил губернатор.

Кирилл Истомин отметил, что поддержка регионов в создании качественного контента, направленных на это проектов – это одна из ключевых задач сегодня. Кирилл Истомин выразил готовность к командной работе:

– Будем совместно определять важные для региона направления и задачи, оказывать финансовую поддержку в реализации значимых для Рязанской области проектов. Наша задача – стать опорой региону в части интернет-коммуникаций, – отметил он.

Николай Любимов провёл рабочую встречу с заместителем гендиректора АНО «Диалог Регионы»

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