Николай Любимов провёл рабочую встречу с заместителем гендиректора АНО «Диалог Регионы»

8 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с первым заместителем гендиректора АНО «Диалог Регионы» Кириллом Истоминым. Во встреча также приняли участие первый зампред регионального правительства Анна Рослякова, пресс-секретарь главы региона Денис Арапов и руководитель ЦУРа Павел Михеев.
Речь зашла об укреплении сотрудничества и совместных инициативах. По словам Николая Любимова, взаимодействие Рязанской области с АНО «Диалог Регионы» продолжается не первый год, и его результаты видят люди.
Большое значение в укреплении диалога с рязанцами имеет работа Центра управления регионом.
Люди видят, что их вопросами занимаются, на их проблемы реагируют. У них есть уверенность в том, что их видят, слышат, их ситуация исправляется, – отметил губернатор.
Кирилл Истомин отметил, что поддержка регионов в создании качественного контента, направленных на это проектов – это одна из ключевых задач сегодня. Кирилл Истомин выразил готовность к командной работе: