Ни одно строение не пострадало в ходе лесных пожаров в Рязанской области, заявил врио губернатора региона Павел Малков.
По его словам, группировка по тушению пожаров доходила до 9,5 тысячи человек, более 2,5 тысячи единиц техники, до 20 авиабортов, которые на данный момент сделали 1,2 тысячи вылетов по тушению.
Он поблагодарил все ведомства, которые принимали и принимают участие в работах по тушению. Отдельную благодарность Малков выразил правительству Москвы, которое предоставило подавляющую часть людей и техники.
Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю. Дым от них идёт в соседние регионы, в том числе в Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации.