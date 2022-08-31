Ни одно строение не пострадало в ходе лесных пожаров в Рязанской области, заявил врио губернатора региона Павел Малков.

«Все силы работают слаженно… Ни одно строение не пострадало в ходе этого пожара», — сказал Малков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, группировка по тушению пожаров доходила до 9,5 тысячи человек, более 2,5 тысячи единиц техники, до 20 авиабортов, которые на данный момент сделали 1,2 тысячи вылетов по тушению.

Он поблагодарил все ведомства, которые принимали и принимают участие в работах по тушению. Отдельную благодарность Малков выразил правительству Москвы, которое предоставило подавляющую часть людей и техники.

«Вспоминаю, как в самом начале у нас было два тяжёлых бульдозера — всего! — на прокладку минерализованных полосы, и мы искали, где взять ещё два, чтобы как-то ситуацию облегчить. Вот сейчас у нас больше 50 тяжёлых бульдозеров — это все Москва», — отметил врио губернатора.

Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю. Дым от них идёт в соседние регионы, в том числе в Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации.