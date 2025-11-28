Новогодняя столица-2026
В Рязани водители заплатили за парковку на газонах 11,5 млн рублей 

Алексей Самохин
Административные комиссии отчитались: в Рязани с начала года 11 456 нарушителей получили штрафы за парковку там, где парковаться точно не стоит. Общая сумма взысканий внушительная — 11 456 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Водители ставили машины и прицепы на газоны, цветники, спортивные и детские площадки, а также на любые участки с зелёными насаждениями. Все эти территории по закону относятся к элементам благоустройства, и, если они находятся в пределах города, такой манёвр автоматически попадает под административное нарушение.

Напоминаем: по закону Рязанской области, если машину оставили на газоне, клумбе или детской площадке, водитель рискует получить до 3 000 рублей штрафа. Минимальная сумма — тысяча. 

Напомним также, что в Рязани хотят ужесточить ответственность за парковку на газонах и детских площадках.

