В Рязани водители заплатили за парковку на газонах 11,5 млн рублей 

Административные комиссии отчитались: в Рязани с начала года 11 456 нарушителей получили штрафы за парковку там, где парковаться точно не стоит. Общая сумма взысканий внушительная — 11 456 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Водители ставили машины и прицепы на газоны, цветники, спортивные и детские площадки, а также на любые участки с зелёными насаждениями. Все эти территории по закону относятся к элементам благоустройства, и, если они находятся в пределах города, такой манёвр автоматически попадает под административное нарушение.

Напоминаем: по закону Рязанской области, если машину оставили на газоне, клумбе или детской площадке, водитель рискует получить до 3 000 рублей штрафа. Минимальная сумма — тысяча.

Напомним также, что в Рязани хотят ужесточить ответственность за парковку на газонах и детских площадках.