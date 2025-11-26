Новогодняя столица-2026
Среда, 26 ноября, 2025
3.6 C
Рязань
Рязанцы могут проголосовать за землячку Викторию Захарову в финале «Голос. Дети»

Анастасия Мериакри

Воспитанница студии эстрадного вокала «L-Kids Music» Рязанского Дворца детского творчества Виктория Захарова стала финалисткой всероссийского конкурса «Голос. Дети» (6+), который транслируется на Первом канале. Девушка покорила сердца судей своим сильным голосом и артистизмом.

В эту пятницу, 28 ноября, состоится финал сезона. Победа Виктории зависит не только от её таланта, но и от нашей поддержки. Проголосовать за талантливую рязанку можно в прямом эфире, отправив SMS.

Напомним, на этапе «Поединки» Виктория вместе с другими участниками — Марком Петросяном и Ариной Ковригиной — исполнила композицию «Shackles (Praise You)» в дуэте Mary Mary. Выступление получилось настолько выразительным и слаженным, что все члены жюри высоко оценили его качество.

