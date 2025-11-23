Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 23 ноября, 2025
Рязань
Водитель 22 лет сбил женщину на улице Щорса в Рязани

Анастасия Мериакри
Вечером 22 ноября в Рязани сбили женщину. Об этом сообщает госавтоинспекция области.

Около 17:25 на улице Щорса в районе дома № 38/11 22-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», сбил 38-летнюю женщину-пешехода. В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в данном ДТП женщина находилась на 23-й неделе беременности и получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травму живота. Её госпитализировали в Областную клиническую больницу.

Кроме того, пострадала несовершеннолетняя девочка, которую с диагнозом «сотрясение головного мозга» доставили в ОДКБ.

