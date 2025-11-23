Рязанцы лишаются автомобилей из-за «бабушкиной схемы» мошенничества

В Рязани зафиксированы случаи потери автомобилей из-за «бабушкиной схемы» мошенничества. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Россияне теряют подержанные автомобили, которые были куплены у обманутых пенсионерок. Подобные инциденты зафиксированы на Кубани, в Рязанской и Московской областях, а также в других регионах.

Один из последних таких случаев произошёл в Москве. По информации «Базы», житель столицы приобрёл Volkswagen Tiguan 2022 года выпуска за 1,8 миллиона рублей у пожилой женщины. Продавщица показалась ему милой и адекватной, а автомобиль — ухоженным. Сделку оформили быстро, по договору купли-продажи за наличные. Однако спустя неделю мужчина выставил машину на продажу.

Первые потенциальные покупатели приехали на осмотр и, как оказалось, были сотрудниками полиции. От них мужчина узнал, что пенсионерка под влиянием мошенников продала всё своё имущество на общую сумму 27 миллионов рублей, включая автомобиль. Сотрудники полиции предъявили постановление о выемке и отправили машину на специализированную стоянку.

Женщина уже обратилась в суд, чтобы признать покупателя недобросовестным и вернуть себе автомобиль.

Ещё одна проблема заключается в том, что данная схема мошенничества часто накладывается на другую. Некоторые люди регистрируют автомобили на своих пожилых родственников, чтобы снизить транспортный налог. Поэтому покупатели, видя в паспорте транспортного средства (ПТС) пожилого человека, часто не проявляют должной бдительности и не проводят тщательную проверку.

В Рязанской области прокуратура в судебном порядке требует признать недействительным договор купли-продажи автомобиля, заключенного местной жительницей под влиянием обмана.