Нерабочие дни в Рязанской области продлевать не будут, но ограничения сохранят

Нерабочие дни и школьные каникулы в Рязанской области после 7 ноября продлевать не будут. Соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор Николай Любимов.

В то же время ряд ограничений из-за коронавируса продлили до 15 ноября. В частности, продлевается запрет на работу общепита в торговых и торгово-развлекательных центрах, а также аквапарках.

Ещё одним местом, куда можно будет попасть только по QR-коду, до 15 ноября стали салоны красоты.

Детские учреждения дополнительного образования не будут работать до 15 ноября. Тренироваться разрешат только членам сборных команд Рязанской области.

В МФЦ кроме регистрации рождения и смерти можно будет подтвердить учётную запись на портале Госуслуг.

Полный текст документа здесь.