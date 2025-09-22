Неизвестные украли фигуру гуся из парка в Гусе-Железном

В посёлке Гусь-Железный Касимовского округа из парка «Семейный» украли фигуру гуся. Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации округа Иван Бахилов.

По словам чиновника, опубликовавшего видео, украшение места отдыха жителей посёлка украли некие молодые люди. Бахилов назвал кражу актом вандализма.

— Материалы переданы в правоохранительные органы, виновные будут найдены и привлечены к ответственности в соответствии с законом, — написал глава администрации в телеграм-канале.

Бахилов также заявил, что власть не позволит безнаказанно портить общественные территории, которые созданы для комфорта и радости всех жителей Касимовского округа.