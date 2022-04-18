Названы женские имена, обладательницы которых рискуют стать алкоголичками

Экстрасенс и астролог Андрей Харрис уверен: обладательницы некоторых женских имён рискуют стать зависимыми от алкоголя. Причина этому – близость к именам определённых древних богов, сообщает Пятый канал.

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Есть вероятность обрести проблемы со спиртным у женщин с именем Ирина. Две буквы «и» в нём имеют отношение китайской божественной виноварительнице Ий-Ди. В имени Кристина – тоже две буквы «и». Это тоже делает его обладательниц приближёнными по энергетике к Ий-Ди.

Старинные транскрипции имени Юлия можно соотнести с транскрипциями имени божества Сукеллусом. В галльской мифологии его часто изображали с чашей вина. В имени Маргарита три буквы «а» и одна буква «м». Это роднит представительниц этого имени с ацтекской богиней Майауатль, повелительницей агавы. Из агавы, как известно, делают текилу.

Буквы «о» и «а» в имени Ольга соотносят его Онатой, богиней ирокезов. Её почитали как дарительницу кукурузы и алкогольного бурбона.

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Дарью в свою очередь связывают с богом Дионисом. Как известно, Дионис в греческом пантеоне отвечал за искусство виноделия.