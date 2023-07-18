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Названы вакансии в Рязани с зарплатой до 150 тысяч рублей

7info
Изображение от senivpetro на Freepik

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выбрал самые высокооплачиваемые предложения июля в Рязани.

В Рязани в июле больше всего готовы платить программисту «1С». Ищут сотрудника с опытом разработки. Компания предлагает зарплату 150 тыс. рублей, корпоративную мобильную связь.

На втором месте — вакансия главного энергетика с зарплатой 120 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование, релевантный опыт работы от 3 лет.

На третьем месте — заместитель главного бухгалтера с зарплатой от 80 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь профильное высшее образование, опыт работы от 2 лет.

В рейтинг также вошли вакансии прораба с зарплатой от 80 тыс. рублей, инженера-сметчика с зарплатой 60 тыс. рублей.

Рязань

ДолжностьПредлагаемая зарплата
1Программист «1С»150 000 руб.
2Главный энергетик100 000 — 120 000 руб.
3Заместитель главного бухгалтераот 80 000 руб.
4Проработ 80 000 руб.
5Инженер-сметчик60 000 руб.

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