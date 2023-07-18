Названы вакансии в Рязани с зарплатой до 150 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выбрал самые высокооплачиваемые предложения июля в Рязани.

В Рязани в июле больше всего готовы платить программисту «1С». Ищут сотрудника с опытом разработки. Компания предлагает зарплату 150 тыс. рублей, корпоративную мобильную связь.

На втором месте — вакансия главного энергетика с зарплатой 120 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее образование, релевантный опыт работы от 3 лет.

На третьем месте — заместитель главного бухгалтера с зарплатой от 80 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь профильное высшее образование, опыт работы от 2 лет.

В рейтинг также вошли вакансии прораба с зарплатой от 80 тыс. рублей, инженера-сметчика с зарплатой 60 тыс. рублей.

Рязань