Вторник, 19 декабря, 2023
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Названы самые востребованные профессии в 2023 году

7info
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Самой востребованной на российском рынке труда в 2023 году стала профессия менеджера по продажам, сообщают «Известия» со ссылкой на hh.ru.

На платформе по поиску работы за год опубликовано 750 тысяч подобных вакансий. По сравнению с прошлым годом спрос на менеджеров увеличился на 51%, средняя предлагаемая зарплата выросла до 71,8 тыс рублей (рост 8,8 тыс).

Второе место по востребованности занимают продавцы в розничных точках, кассиры. Количество вакансий превысило 675 тыс. штук и достигло 6,7% предложений о работе.

В тройку лидеров вошли водители, на которых в 2023 году приходится 430 тыс. российских вакансий.

Также востребованы бухгалтера, повара, операторы call-центра, упаковщики, врачи, кладовщики, инженеры-конструкторы, администраторы, программисты, разнорабочие, сантехники, курьеры.

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