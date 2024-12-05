Названы самые дорогие и бюджетные горнолыжные курорты страны. Исследование провели 2ГИС и «Отелло», с результатами ознакомила «Газета.Ru».

По итогам исследования, наиболее бюджетными в этом сезоне горнолыжные курорты: «Бобровый лог» в Красноярском крае (8,2 тысячи рублей) и Абзаково в Башкортостане (9,2 тысячи). Самыми дорогими признаны курорты Краснодарского края. Один день в «Роза Хутор» обойдется в 24,8 тысячи, «Красная поляна» — 22 тысячи, «Газпром» — 21,4 тысячи. Достаточно высокий ценник выставлен на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии — 19,8 тысяч и Шерегеш в Кемеровской области — 19,6 тысяч.

Анализ цен курортов производился с учетом следующих параметров: ночь в гостинице, двухразовое питание, прокат инвентаря. При этом расчет стоимости указан на основе данных будних дней, в праздничные дни цена на некоторых курортах может быть больше в среднем на 30%.