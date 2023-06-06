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Навигатор в финансовую грамотность: новый курс Банка России в Рязани

Татьяна Проводина
Image by Freepik

В Рязани впервые стартовал образовательный курс Банка России «Финансовый навигатор». Участники научатся управлять личным бюджетом, эффективно использовать различные финансовые инструменты, противостоять мошенникам и защищать свои права.

Занятия будут проходить на базе Центра занятости населения Рязанской области. Проект «Финансовый навигатор» разработан специально для взрослого населения. Курс содержит не только теорию, но и практические задания, советы, которые помогут в реальных условиях, и разбор жизненных ситуаций.

«Иногда человек попадает в сложную финансовую ситуацию, ему кажется, трудности бесконечные. Но и в этом случае есть решение: повысить уровень своей финансовой грамотности, изучить возможности и услуги, а затем составить четкий план по выходу. Наш курс призван помочь сделать этот шаг, почувствовать себя увереннее, обрести новые знания и сформировать полезные финансовые привычки», — говорит заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

Участники, которые прослушают три запланированные лекции, получат сертификат о прохождении программы повышения финансовой грамотности «Финансовый навигатор».

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