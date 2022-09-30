«Нас привезли убивать!»: в Липецке пассажиры автобуса попали в жуткую историю

Жительница села Ситовка под Липецком рассказала жуткую историю, в которую вчера попали пассажиры автобуса №352, пишет Город 48.

Инцидент произошел в среду, 29 сентября. По словам собеседницы, водитель маршрутки внезапно съехал с дороги перед Сокольским мостом и проехал по второстепенной дороге в тупик, где остановился.

«Я подошла к водителю, а у него глаза какие-то бешеные! Он крутил головой по сторонам, как будто кого-то ждал, ни на кого не обращал внимания. Тут у пассажиров началась паника. Кто-то закричал, что нас тут всех сейчас убьют!» – пояснила липчанка.

Сыну женщины удалось разжать двери автобуса. Пассажиры начали выпрыгивать из салона на улицу. В этот момент собеседница портала увидела, что автобус поехал за ними. Она неудачно приземлилась и сломала ногу.

«Все было как в фильме ужасов. Вскарабкались на кручу, подождали, пока он проедет мимо», – пояснила она.

После служебной проверки стало известно, что водителю автобуса стало плохо. Чтобы избежать ДТП, он решил свернуть с дороги. Ему понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя.