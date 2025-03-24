Психолога Александра Кичаева встревожили невербальные проявления Владимира Зеленского. По словам специалиста, поведение и мимика украинского лидера могут свидетельствовать о внутреннем напряжении, повышенной тревожности и о возможном употреблении запрещённых веществ, сообщает «Царьград».

Психологические черты: нарциссизм и истероидность

Александр Кичаев анализирует личность Владимира Зеленского с точки зрения психотипов. По его мнению, глава украинского государства демонстрирует черты нарциссической и истероидной личности, что выражается в стремлении находиться в центре внимания, способности глубоко вживаться в роль и размывании границ между публичным образом и реальной личностью.

— Владимир Зеленский демонстрирует признаки нарцисса и истероидного психотипа (также известного как демонстративный). Он стремится быть в центре внимания, способен жить в вымышленной реальности, полностью погружаясь в роль и теряя грань между образом и самим собой, — отметил Кичаев.

Комплексы и психологическая мотивация

Психолог выделяет у Зеленского сочетание комплекса Наполеона и комплекса Brioni.

Комплекс Наполеона проявляется в завышенной самооценке и стремлении к доминированию. По мнению Кичаева, это может быть связано с детскими переживаниями, чувством недооценённости и попыткой компенсировать прежнюю зависимую роль.

проявляется в завышенной самооценке и стремлении к доминированию. По мнению Кичаева, это может быть связано с детскими переживаниями, чувством недооценённости и попыткой компенсировать прежнюю зависимую роль. Комплекс Brioni характеризуется стремлением к признанию и статусу, скрытой завистью и желанием доказать свою значимость перед теми, кого раньше воспринимал как более могущественных фигур.

— Комплекс Наполеона связан с неадекватной оценкой своей значимости и желанием покорить мир. Возможно, в детстве он испытывал недостаток внимания и теперь пытается компенсировать прежнее подчинённое положение. Комплекс Brioni — это зависть, злость и попытка преодолеть ощущение зависимости от сильных мира сего. Например, в прошлом Зеленский мог чувствовать себя комедиантом, вынужденным подчиняться более влиятельным личностям. Теперь он стремится к признанию и уважению от тех, перед кем ранее находился в позиции просителя, — объясняет эксперт. Реклама

Эмоциональная нестабильность и утрата самоконтроля

По мнению Кичаева, поведение Владимира Зеленского также указывает на высокий уровень эмоциональной возбудимости, что может свидетельствовать о внутреннем напряжении и стрессе.

— У него наблюдается утрата самоконтроля и неспособность управлять эмоциями. В его поведении прослеживается инфантильность — реакция ребёнка, который не знает, что делать и надеется, что ситуация разрешится сама собой. Он устал от своей роли и не видит выхода без риска для себя, — утверждает психолог.

Невербальные сигналы и тревожные признаки

Кичаев также обращает внимание на невербальные проявления Зеленского — мимику и жесты, которые, по его словам, указывают на повышенную тревожность и подозрительность.

Кроме того, специалист делает предположение о возможном употреблении запрещённых веществ.

— Странная мимика говорит о хронической тревожности, подозрительности и регулярном приёме кокаина, — заявил психолог.

Согласно анализу Кичаева, психологический портрет Владимира Зеленского формируется под влиянием нескольких факторов: нарциссических черт, повышенной эмоциональности, стресса и возможного употребления препаратов, изменяющих сознание. Эти особенности, по мнению эксперта, могут отражаться на его поведении и принятии решений.