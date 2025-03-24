Психолога Александра Кичаева встревожили невербальные проявления Владимира Зеленского. По словам специалиста, поведение и мимика украинского лидера могут свидетельствовать о внутреннем напряжении, повышенной тревожности и о возможном употреблении запрещённых веществ, сообщает «Царьград».
Психологические черты: нарциссизм и истероидность
Александр Кичаев анализирует личность Владимира Зеленского с точки зрения психотипов. По его мнению, глава украинского государства демонстрирует черты нарциссической и истероидной личности, что выражается в стремлении находиться в центре внимания, способности глубоко вживаться в роль и размывании границ между публичным образом и реальной личностью.
Комплексы и психологическая мотивация
Психолог выделяет у Зеленского сочетание комплекса Наполеона и комплекса Brioni.
- Комплекс Наполеона проявляется в завышенной самооценке и стремлении к доминированию. По мнению Кичаева, это может быть связано с детскими переживаниями, чувством недооценённости и попыткой компенсировать прежнюю зависимую роль.
- Комплекс Brioni характеризуется стремлением к признанию и статусу, скрытой завистью и желанием доказать свою значимость перед теми, кого раньше воспринимал как более могущественных фигур.
Эмоциональная нестабильность и утрата самоконтроля
По мнению Кичаева, поведение Владимира Зеленского также указывает на высокий уровень эмоциональной возбудимости, что может свидетельствовать о внутреннем напряжении и стрессе.
Невербальные сигналы и тревожные признаки
Кичаев также обращает внимание на невербальные проявления Зеленского — мимику и жесты, которые, по его словам, указывают на повышенную тревожность и подозрительность.
Кроме того, специалист делает предположение о возможном употреблении запрещённых веществ.
Согласно анализу Кичаева, психологический портрет Владимира Зеленского формируется под влиянием нескольких факторов: нарциссических черт, повышенной эмоциональности, стресса и возможного употребления препаратов, изменяющих сознание. Эти особенности, по мнению эксперта, могут отражаться на его поведении и принятии решений.