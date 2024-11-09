На главнуюНовости Рязани и области Начальник Главного архивного управления Рязанской области уходит на пенсию Дата публикации 09.11.2024 08:50 Алексей Самохин Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail Начальник Главного архивного управления Рязанской области Александра Перехватова уходит на пенсию. Об этом сообщает официальная страница ведомства ВКонтакте. — Коллектив главного архивного управления Рязанской области провожает на заслуженный отдых руководителя Александру Викторовну Перехватову и поздравляет с 70-летним юбилеем!Желаем Александре Викторовне крепкого здоровья, семейного благополучия, творческого вдохновения, неиссякаемой энергии и богатства идей! — говорится в сообщении. РИА 7info присоединяется к поздравлениям! Новости рубрики Новости Рязани и области Рязанцы пожаловались на тараканов в кардиодиспансере Ночью насекомые ползают по рукам пациентов. Новости Рязани и области Жители Солотчи жалуются на гнилостный запах на берегу реки После проведения работ по очистке русла реки Солотча, по словам местных жителей, рабочие оставили донный грунт на берегу. Новости Рязани и области Искал ночлег, нашёл любовь. Рязанский загс поделился историей пары, которая сыграла свадьбу 4 ноября Александр и Ангелина сыграли свадьбу 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери.