Начальник Главного архивного управления Рязанской области уходит на пенсию

— Коллектив главного архивного управления Рязанской области провожает на заслуженный отдых руководителя Александру Викторовну Перехватову и поздравляет с 70-летним юбилеем!

Желаем Александре Викторовне крепкого здоровья, семейного благополучия, творческого вдохновения, неиссякаемой энергии и богатства идей! — говорится в сообщении.