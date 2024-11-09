Суббота, 9 ноября, 2024
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Начальник Главного архивного управления Рязанской области уходит на пенсию

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Алексей Самохин

Начальник Главного архивного управления Рязанской области Александра Перехватова уходит на пенсию. Об этом сообщает официальная страница ведомства ВКонтакте.

— Коллектив главного архивного управления Рязанской области провожает на заслуженный отдых руководителя Александру Викторовну Перехватову и поздравляет с 70-летним юбилеем!
Желаем Александре Викторовне крепкого здоровья, семейного благополучия, творческого вдохновения, неиссякаемой энергии и богатства идей! — говорится в сообщении.

РИА 7info присоединяется к поздравлениям!

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