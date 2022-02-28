Набиуллина: ЦБ будет нестандартно подходить к решениям нестандартных проблем

Днём 28 февраля председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина дала комментарии по поводу ситуации с объявленными в отношении России санкциями.

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По её словам, финансовая система и экономика России сталкиваются с нестандартной ситуацией, ЦБ будет нестандартно подходить к решениям.

Банк России не проводил сегодня валютные интервенции, так как санкции ограничили возможность использования активов. Она заверила, что все банки страны выполняют обязательства перед вкладчиками, деньги на счетах доступны.

Банк России смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов. Российская Система передачи финансовых сообщений заменит SWIFT, платежи внутри страны работают бесперебойно.

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Карты международных систем продолжат работу.