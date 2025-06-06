На военном объекте в Рязанской области пресекли теракт с использованием БПЛА

На военном объекте в Рязанской области пресекли теракт 6 июня, который готовили с использованием БПЛА. Деяние пресекли сотрудники Росгвардии, которые обеспечивали охрану.

В пресс-службе ведомства сообщили подробности случившегося: в ходе задержания преступник оказал вооруженное сопротивление. Его нейтрализовали. При нём обнаружен травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

Также на месте взрывотехниками были обезврежены два подготовленных к запуску беспилотника. В качестве боевых частей в них были использованы гранаты РКГ-3. Устройство дронов позволяло управлять ими дистанционно.