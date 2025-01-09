На ТНТ выходит комедия «Купцы и дети» с Пореченковым, Табаковым и Кутеповой 

20 января на телеканале ТНТ состоится премьера нового 12-серийного комедийного сериала «Купцы и дети» (16+) производства компании Good Story Media и телеканала ТНТ. Это праздничная костюмная комедия, действия которой происходят в начале прошлого века в семье патриархального купца Намолина (Михаил Пореченков), его жены Марфы (Ксения Кутепова) и их сына-студента Костика (Павел Табаков), который пытается изменить привычные устои. Молодой человек совсем не похож на своего консервативного отца, что вызывает немало острых и комичных ситуаций в семье. В роли рассказчика этой истории выступил Сергей Бурунов.

Действие сериала «Купцы и дети» перенесет зрителей в Москву 1910 года. В дом купца второй гильдии Федора Ивановича Намолина из Санкт-Петербурга возвращается сын Костик, но не один, а с женой Лизой и… еще одним членом их семьи. К ужасу Намолина, его единственный сын за время учебы стал социалистом, анархистом и вообще «Бог весть кем»! Костик больше не соглашается с мнением отца, отстаивает свою точку зрения и верит, что скоро жизнь в России полностью изменится. Однако такое положение дел совершенно не по нраву старшему Намолину, который привык, что в его доме происходит все так, как скажет он. Федор уверен, что во всем виноваты новые друзья Костика, и полон решимости перевоспитать сына.

Михаил Пореченков и Павел Табаков создали яркий дуэт, который обязательно порадует поклонников обоих актёров. Однако «Купцы и дети» – это не только история о семейных ценностях, взаимоотношениях отцов и детей, но и увлекательное путешествие во времена, когда Россия переживала значительные изменения. Создатели проекта постарались передать атмосферу того времени через костюмы, декорации и музыку, создав уникальный мир, в котором смешиваются традиции и новаторство.

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Основной блок съемок сериала прошел в музейном комплексе «Усадьба Асеевых» – в белоснежном дворце на берегу реки Цны в Тамбове и старинной купеческой усадьбе в Рассказово, которые принадлежали реальным купцам – представителям одной из самых известных торгово-промышленных династий начала XX века в России. Дух эпохи также передают аутентичные предметы мебели – в большинстве своём музейные экспонаты, а также специально воссозданные декораторами элементы интерьера купеческого дома. Костюмы для каждого из героев также разрабатывались индивидуально, чтобы передать характеры персонажей и выдержать стилистику костюмов начала XX века.

Также большую роль в воссоздании духа эпохи играет музыка: уникальный микс из произведений Петра Чайковского, Модеста Мусоргского и других культовых российских композиторов, а также мотивов, созданных специально для сериала композитором Александром Вартановым (автором музыки к мультфильму «Щелкунчик и мышиный король») в исполнении OpensoundOrchestra.

Помимо Михаила Пореченкова, Ксении Кутеповой и Павла Табакова, в сериале также снялись: Дарья Балабанова, Павел Ворожцов, Дмитрий Белоцерковский, Екатерина Кучма, Виктория Клинкова, Алексей Розин, Сергей Степин, Владимир Майзингер и другие.

В режиссерском кресле — Сергей Осипьян, оператор — Андрей Данельян. Генеральные продюсеры: Антон Щукин, Антон Зайцев, Артем Логинов, креативный продюсер и соавтор сценария — Дмитрий Будашкаев. Также в авторской группе: Кирилл Качурин, Федор Бабенко и Дмитрий Ретих.

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Дмитрий Будашкаев, креативный продюсер, сценарист: «Мы старались сделать весёлую праздничную комедию для широкого круга зрителей. Наш сериал в первую очередь про семейные ценности, а потому будет понятен абсолютно каждому. Конфликт отцов и детей – вечная тема, и правда у каждого своя. В нашем сериале нет добряков и злодеев – это просто обычные люди, которые видят мир по-разному. Поэтому восприятие зависит только от зрителя: каждый сам для себя решит, чья сторона ему ближе. Надеемся, что наша комедия станет отличным подарком в каждом доме!».

Михаил Пореченков, актёр:«Я с большим энтузиазмом принял предложение поработать в этом проекте, потому что здесь есть, что поиграть и есть, где повеселиться. К тому же, характер моего героя отличается от всех характеров, которые мне доводилось воплощать на экране. Это интересно! Вещи, которые происходят с героями нашего сериала, так или иначе случаются в большинстве семей, поэтому история будет очень понятной для зрителя. И важно, что она сделана по-доброму, весело и озорно, при этом без пошлости. Это очень интеллигентная история, где-то с острыми и смешными моментами, сделанная на очень достойном уровне».