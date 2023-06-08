На предприятиях Рязанской области открыто свыше 1700 вакансий

В 2023 году жители Рязанской области и других субъектов России могут устроиться на работу в более чем 1700 предприятий нашего региона. Речь идёт об отдельных приоритетных отраслях, — пишут «Рязанские ведомости».

Спрос на кадры отслеживается ежедневно. На данный момент самые востребованные специальности — регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, монтажник, контролер ОТК, слесарь механосборочных работ, шлифовщик, инженер-конструктор, инженер-технолог и токарь. Обучение соискатели могут пройти бесплатно.

Также предприятия поучаствуют во Всероссийской ярмарке трудоустройства #Время_Возможностей2023. Она состоится 23 июня в «Точке кипения». Подробнее о работодателях и вакансиях можно узнать на портале «Работа России».