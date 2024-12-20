На парковке гипермаркета «Глобус» задержали пьяного 19-летнего водителя

В Рязани на парковке гипермаркета «Глобус» задержали 19-летнего юношу, управляющего «Ладой Приорой» в нетрезвом виде. Об этом сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.

После погони полицейские задержали молодого человека за рулем чужого автомобиля. Алкотестер показал 0,299 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Оказалось, что у юноши нет прав на вождение транспортного средства.

Вместе с молодым человеком в автомобиле находился владелец машины. Отмечается, что он игнорировал просьбу сотрудников правоохранительных органов предъявить документы о собственности и пытался скрыться.

На обоих граждан завели административные протоколы.