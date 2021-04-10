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Суббота, 10 апреля, 2021
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На окраине Новомичуринска нашли обезображенный труп 45-летнего бездомного

Елена Лобанова
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

В пятницу, 9 апреля, в Новомичуринске нашли труп 45-летнего бездомного. Тело было обезображено. Об этом сообщает ИД «Пресса». 

В тот день мужчина выгуливал собаку. Он забрел на улицу Промышленную и на оттаявшей от снега лужайке обнаружил мертвого человека. Вероятнее всего, бездомные собаки растащили по разными сторонам части его тела. 

Полицейские сразу же опознали личность умершего по одежде и татуировкам. Им оказался 45-летний местный житель. В городе у него был коттедж, в котором он не жил уже 10 лет. В марте 2020 года мужчина вышел на свободу из колонии и стал ночевать в канализационном люке в микрорайоне Д. 

Еще в октябре 2020 года местные жители пытались определить бездомного в приют, но тот отказался. Он серьезно злоупотреблял алкоголем, а из помощи принимал только деньги. В ноябре мужчина пропал из поля зрения. Тогда местная жительница даже пыталась отыскать его через социальные сети. 

О смерти бездомного даже сообщить некому: у него нет родственников.

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