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Новости Касимова

На набережной в Касимове провалился асфальт в двух местах

Анастасия Мериакри

В Касимове на набережной провалился асфальт. Об этом сообщается в телеграм-канале «Автоклуб города Касимов».

По предварительным данным, причиной провала дороги стало подмывание основания дорожного покрытия грунтовыми водами.

На место происшествия выезжал глава Касимовского округа Иван Бахилов. По его словам, ремонтные работы начнутся в понедельник, 24 марта. Полное перекрытие дороги не планируется.

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Глава округа отметил, что аналогичный провал наблюдается в начале той же улицы. Планируется обследовать и заменить инженерные коммуникации, проходящие под дорогой, что потребует разработки соответствующего проекта.

На набережной в Касимове провалился асфальт в двух местах По предварительным данным, причиной провала дороги стало подмывание основания дорожного покрытия грунтовыми водами.
Screenshot
На набережной в Касимове провалился асфальт в двух местах По предварительным данным, причиной провала дороги стало подмывание основания дорожного покрытия грунтовыми водами.
Screenshot

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