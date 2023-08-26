На молодёжной ярмарке «сМЫслы» рязанские мастера представили свои изделия

25 августа в Библиосквере Библиотеки им.Горького в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов» состоялась молодежная ярмарка локальных брендов «сМЫслы».

Жители Рязани и гости города имели возможность приобрести уникальные сувениры из керамики, дерева и лоскутных материалов, а также насладиться невероятно вкусными пряниками, которые предлагалось украсить собственными руками.

Если вы хотите погрузиться в культурную программу форума, то сегодня, 26 августа, в том же месте — в библиотеке, пройдет Международный фестиваль искусств «Дивные гости». На фестивале выступит народный ансамбль России «Гренада», исполняющий музыку народов мира. Это будет уникальная возможность окунуться в музыкальный мир разных культур и почувствовать неповторимую энергию искусства.

Возрастное ограничение 6+