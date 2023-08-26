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На молодёжной ярмарке «сМЫслы» рязанские мастера представили свои изделия

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25 августа в Библиосквере Библиотеки им.Горького в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов» состоялась молодежная ярмарка локальных брендов «сМЫслы».

Жители Рязани и гости города имели возможность приобрести уникальные сувениры из керамики, дерева и лоскутных материалов, а также насладиться невероятно вкусными пряниками, которые предлагалось украсить собственными руками.

На молодёжной ярмарке «сМЫслы» рязанские мастера представили свои изделия
На молодёжной ярмарке «сМЫслы» рязанские мастера представили свои изделия
На молодёжной ярмарке «сМЫслы» рязанские мастера представили свои изделия
На молодёжной ярмарке «сМЫслы» рязанские мастера представили свои изделия
На молодёжной ярмарке «сМЫслы» рязанские мастера представили свои изделия
На молодёжной ярмарке «сМЫслы» рязанские мастера представили свои изделия
На молодёжной ярмарке «сМЫслы» рязанские мастера представили свои изделия
На молодёжной ярмарке «сМЫслы» рязанские мастера представили свои изделия

Если вы хотите погрузиться в культурную программу форума, то сегодня, 26 августа, в том же месте — в библиотеке, пройдет Международный фестиваль искусств «Дивные гости». На фестивале выступит народный ансамбль России «Гренада», исполняющий музыку народов мира. Это будет уникальная возможность окунуться в музыкальный мир разных культур и почувствовать неповторимую энергию искусства.

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