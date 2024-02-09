На главнуюНовости Рязани 09.02.2024 11:30 На Южной окружной Рязани автовоз улетел в кювет 7info 2 В Рязани на Южной окружной дороге автовоз улетел в кювет. Авария произошла днем в пятницу, 9 февраля. Снимки в редакцию 7info прислал очевидец. Официальной информации о ДТП нет. Медведев признался, что испытывает омерзение к новому главкому ВСУ В ДТП в Касимовском районе погиб один человек Боец СВО написал заявление в полицию на невесту, потратившую все его деньги В Солотче трактор сровнял с землей деревья, высаженные мэром МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев 8 февраля Родители главкома ВСУ Сырского до сих пор живут в России В Касимовском районе 8 февраля произошло серьёзное ДТП Рязанец купил апельсины и обнаружил в них личинки Городские новости РязаниЛента новостей РязаньНовости города Рязани