Пятница, 9 февраля, 2024
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На Южной окружной Рязани автовоз улетел в кювет

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В Рязани на Южной окружной дороге автовоз улетел в кювет. Авария произошла днем в пятницу, 9 февраля. 

Снимки в редакцию 7info прислал очевидец. 

Официальной информации о ДТП нет. 

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