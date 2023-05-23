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На иконе «Никола Зарайский» из коллекции Рязанского художественного музея проявился лик Святого

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В коллекции древнерусского искусства Рязанского художественного музея представлена икона «Никола Зарайский с двадцатью клеймами жития».

Об иконологии  произведения, в рубрике «День шедевра» рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

 —  Икона датируется 16 веком. Клеймы расположены по полям картины. Они рассказывают о чудесах, которые совершал Святой Николай.

Никола Зарайский был епископом. За  то, что на соборе, не стерпев богохульства Ария, он ударил еретика, его лишили сана.

Но явились Богородица и  Христос и вернули Святому Николаю омофор и Евангелие.

Житийные источники подчёркивают мотив избранности Святого с рождения. По одним он встаёт во время крещения в купели, по другим отказывается от материнского молока в постные дни.

В настоящее время  лик Святого на иконе достаточно хорошо просматривается.  Однако, сотрудники Рязанского художественного музея, а также посетители «со стажем» говорят о том, что 20 лет назад черты лица невозможно было увидеть.

Чудеса продолжают происходить, и они проявляются на наших глазах.

На иконе «Никола Зарайский» из коллекции Рязанского художественного музея проявился лик Святого
На иконе «Никола Зарайский» из коллекции Рязанского художественного музея проявился лик Святого
На иконе «Никола Зарайский» из коллекции Рязанского художественного музея проявился лик Святого
На иконе «Никола Зарайский» из коллекции Рязанского художественного музея проявился лик Святого
На иконе «Никола Зарайский» из коллекции Рязанского художественного музея проявился лик Святого
На иконе «Никола Зарайский» из коллекции Рязанского художественного музея проявился лик Святого
На иконе «Никола Зарайский» из коллекции Рязанского художественного музея проявился лик Святого
На иконе «Никола Зарайский» из коллекции Рязанского художественного музея проявился лик Святого
На иконе «Никола Зарайский» из коллекции Рязанского художественного музея проявился лик Святого
На иконе «Никола Зарайский» из коллекции Рязанского художественного музея проявился лик Святого
На иконе «Никола Зарайский» из коллекции Рязанского художественного музея проявился лик Святого
На иконе «Никола Зарайский» из коллекции Рязанского художественного музея проявился лик Святого

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