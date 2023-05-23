На иконе «Никола Зарайский» из коллекции Рязанского художественного музея проявился лик Святого

В коллекции древнерусского искусства Рязанского художественного музея представлена икона «Никола Зарайский с двадцатью клеймами жития».

Об иконологии произведения, в рубрике «День шедевра» рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

— Икона датируется 16 веком. Клеймы расположены по полям картины. Они рассказывают о чудесах, которые совершал Святой Николай.

Никола Зарайский был епископом. За то, что на соборе, не стерпев богохульства Ария, он ударил еретика, его лишили сана.

Но явились Богородица и Христос и вернули Святому Николаю омофор и Евангелие.

Житийные источники подчёркивают мотив избранности Святого с рождения. По одним он встаёт во время крещения в купели, по другим отказывается от материнского молока в постные дни.

В настоящее время лик Святого на иконе достаточно хорошо просматривается. Однако, сотрудники Рязанского художественного музея, а также посетители «со стажем» говорят о том, что 20 лет назад черты лица невозможно было увидеть.

Чудеса продолжают происходить, и они проявляются на наших глазах.