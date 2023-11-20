На дорогах Рязани установили новые знаки и делинаторы

В Рязани на участках улично-дорожной сети приняты дополнительные меры для повышения безопасности и ликвидации очагов аварийности, сообщила пресс-служба мэрии.

20 ноября прошла комиссионная приемка элементов автомобильных дорог, установка которых направлена на повышение безопасности дорожного движения. В состав комиссии вошли представители управления благоустройства города, подрядной организации и общественности.

Работы выполнялись администрацией города в рамках реализации мероприятий плана по ликвидации очагов аварийности, выявленных в 2022, утвержденного губернатором Рязанской области, силами подрядной организации в рамках заключенного муниципального контракта. В перечень реализованных мероприятий входит установка дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, заградительных и других технических средств.

Так, на Восточной окружной дороге было установлено 100 делинаторов и два новых знака. Делинаторы — это искусственный бордюр, созданный для направления транспортных потоков с установленными в него световозвращателями. Данные элементы дорожного движения применяются в городе впервые, являются муниципальным имуществом и находятся на особом контроле.

На ул. Полетаева в районе дома 10/10 были проведены работы по установке 8 новых знаков и монтажу искусственной дорожной неровности. По улице Строителей в районе дома 1а для безопасности дорожного движения было установлено новое барьерное ограждение на протяжении 48 метров, а также проведено устройство островка безопасности и установка новых бордюров.

В ходе осмотра нарушений комиссией не выявлено.