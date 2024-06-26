На алиментщика из Рыбновского района завели уголовное дело

Прокуратура Рыбновского района провела проверку в отношении 42-летнего местного жителя, который упорно уклонялся от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Несмотря на то, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности, он продолжил игнорировать свои родительские обязанности. Общая сумма задолженности превысила 190 тысяч рублей.

В результате проверки прокуратура направила материалы в полицию, где в отношении должника возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата родителем средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершенно неоднократно). Теперь мужчине грозит более серьезное наказание, чем административный штраф.