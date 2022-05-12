На 21-летнего рязанца завели уголовное дело о реабилитации нацизма

Следственный комитет по Рязанской области возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя рабочего посёлка Милославское 2001 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.

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Причиной возбуждения дела стали видеоролики, которые молодой человек разметил на своей странице в социальной сети.

По данным следователей, видео выражали «отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», содержащие одобрение преступлений, установленных указанным приговором».

Наказание по ч. 2 ст. ст. 354.1 УК РФ предусматривает лишение свободы до 5 лет.