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Четверг, 12 мая, 2022

На 21-летнего рязанца завели уголовное дело о реабилитации нацизма

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На 21-летнего рязанца завели уголовное дело о реабилитации нацизма

Александр Ильин

Следственный комитет по Рязанской области возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении жителя рабочего посёлка Милославское 2001 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.

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Причиной возбуждения дела стали видеоролики, которые молодой человек разметил на своей странице в социальной сети.

По данным следователей, видео выражали «отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», содержащие одобрение преступлений, установленных указанным приговором».

Наказание по ч. 2 ст. ст. 354.1 УК РФ предусматривает лишение свободы до 5 лет.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

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