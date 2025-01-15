Что произошло 16 января? История дня: The Beatles, космос, автомобили СССР

16 января — дата, которая хранит в себе удивительное переплетение событий. От рождения легендарной группы The Beatles до космических достижений и важных социальных реформ. 7info рассказывает о событиях, которые произошли в этот день в стране и в мире.

Всемирный день The Beatles

16 января — день, когда меломаны всего мира отмечают Всемирный день The Beatles. Эта дата, установленная ЮНЕСКО в 2001 году. Именно в этот день в 1957 году открыл свои двери легендарный клуб Cavern Club, ставший отправной точкой на пути к всемирной славе для четверки музыкантов из Ливерпуля. Хотя Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон начинали свой творческий путь в разных группах, именно в стенах Cavern Club они объединили свои таланты, а позже к ним присоединился Ринго Старр, завершив формирование легендарной группы The Beatles.

Сегодня звуки «Yesterday», «Yellow Submarine» и других хитов The Beatles традиционно наполняют эфир в честь этого знаменательного дня.

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Международный день ледовара

Праздник как для профессионалов, создающих идеальный лёд на огромных аренах, так и для любителей, заливающих катки во дворах.

Выбор даты 16 января связан с днем рождения американского инженера Фрэнка Замбони (1901), изобретателя ледозаливочной машины, которая намного облегчила уход за льдом. До изобретения Замбони, подготовка ледовой поверхности была исключительно ручным трудом.

1724 год запрет на принудительные браки

Указом Петра I был введен запрет на принудительные браки, распространяющийся как на свободных людей, так и на крепостных. Дворяне обязаны были предоставлять письменные подтверждения отсутствия принуждения к браку со стороны своих крепостных.

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Родителям же запрещалось принуждать к браку своих детей под угрозой сурового наказания. Перед венчанием родственники жениха и невесты должны были подтвердить добровольное желание обоих заключить брачный союза. Кроме того, указ предусматривал возможность расторжения помолвки в случае, если будущие супруги не были знакомы или оказались друг другу неприятны при встрече.

В 1969 была осуществлена первая в мире стыковка на орбите пилотируемых космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5»

В 1969 году советская космонавтика совершила прорыв: впервые в мире на орбите успешно состыковались два пилотируемых космических корабля — «Союз-4» и «Союз-5». «Союз-4» под управлением Владимира Шаталова стартовал 14 января с Байконура. На следующий день к нему присоединился «Союз-5» с экипажем из Бориса Волынова, Евгения Хрунова и Алексея Елисеева.

16 января, около 8 утра, корабли состыковались — сначала в автоматическом, а затем в ручном режиме. За этим историческим событием в прямом эфире следили тысячи телезрителей. Следующим этапом миссии стал беспрецедентный переход космонавтов из одного корабля в другой через открытый космос. Хрунов и Елисеев, перемещаясь по поручням, чтобы не повредить датчики на обшивке и благополучно перешли на «Союз-4», где их встретил Шаталов.

После четырех с половиной часов совместного полета корабли отстыковались. «Союз-4», теперь с тремя космонавтами на борту, приземлился 17 января, а «Союз-5» с Волыновым — на следующий день. За этот смелый и успешный полёт все участники экипажей были удостоены звания Героя Советского Союза.

В 1959 году Горьковский автозавод выпустил первую партию автомобилей ГАЗ-13 «Чайка»

Эта дата стала настоящей революцией в советском автомобилестроении. Над созданием этой представительской модели трудилась большая команда конструкторов, инженеров, дизайнеров и испытателей под руководством А.Д. Просвирнина (главный конструктор), Н.А. Юшманова (ведущий конструктор проекта) и Б.Б. Лебедева (ведущий художник-конструктор).

«Чайка» поражала техническими характеристиками, невиданными для советских автомобилей того времени. Автомобиль имел V-образный 8-цилиндровый двигатель мощностью 195 лошадиных сил, гидроусилитель руля, кнопочное переключение передач, электростеклоподъёмники, противотуманные фары и автоматический радиоприёмник. Сборка автомобиля осуществлялась вручную.

Производство ГАЗ-13 продолжалось до 1981 года, за это время было выпущено более 3000 автомобилей.

«Луноход-2» приземлился на поверхность Луны

16 января 1973 года советский «Луноход-2» начал свою исследовательскую миссию на Луне, сойдя с посадочной платформы «Луна-21».

Этот второй в серии советских дистанционно-управляемых аппаратов был оснащен для проведения широкого спектра исследований: изучения механических свойств лунной поверхности, фото- и телесъемки, экспериментов с лазерным дальномером, наблюдения за солнечной радиацией и других научных работ.

На «Луноходе-2», как и на посадочной ступени «Луны-21», были размещены Государственный флаг СССР и вымпелы с изображением Ленина, Государственным гербом СССР и надписью «50 лет СССР».