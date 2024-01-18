Мужчина забил насмерть 6-летнюю девочку рукояткой топора

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя деревни Тагара Кежемского района, обвиняемого в убийстве ребёнка. Подробности сообщил телеграм-канал регионального Следкома.

По версии следствия, преступление совершено поздно вечером 14 января 2023 года. В этот день в дом к обвиняемому на улице Школьной пришла соседка со своей 6-летней дочерью.

Девочка начала капризничать, проситься домой, чем сильно разозлила нетрезвого мужчину. Он вытащил ребёнка за капюшон на веранду, взял рукоять топора и начал бить девочку по голове.

Мать пыталась защитить дочь, прикрыть её собой, но мужчина ударил её по голове. Затем выбросил палку.

Женщина позвонила своему сыну, который приехал через непродолжительный промежуток времени и повез сестру в больницу. По дороге девочка умерла от открытой черепно-мозговой травмы.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.