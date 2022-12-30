Мужчина убил родного брата, который пытался его зарезать и задушить

Следователями Усть-Канского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

Следствием установлено, что 15 апреля 2022 года 57-летний житель Усть-Канского района приехал в село Талица в гости к своему младшему брату. Вечером указанного дня во время распития спиртных напитков между братьями произошла ссора, при этом мужчина взял в руки нож, клинком которого нанес хозяину домовладения удар в область грудной клетки, после чего сзади обхватил его шею, стал удушать.

Освободившись от захвата, обвиняемый не менее 2 раз ударил брата затылком в область лица, затем, взяв в руки нож, несколько раз ударил им последнего в область бедра, грудной клетки и верхних конечностей. После этого, когда потерпевший уже прекратил свои действия и перестал представлять угрозу для жизни и здоровья обвиняемого, последний клинком ножа нанес брату не менее 3 ударов в область головы и грудной клетки, причинив тем самым последнему множественные открытые раны, приведшие к обильной кровопотере, в результате чего мужчина скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.