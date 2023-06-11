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Музейный комплекс с купеческим особняком XIX века создадут в Рязанской области

Татьяна Проводина
Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте

В Елатьме появится музейный комплекс с купеческим особняком XIX века. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Рязанской области Павел Малков.

Губернатор посетил дом известной помещицы, новатора и мецената Марии Андреевны Поповой в ходе поездки в Елатьму. Уникальный особняк простаивал и разрушался, пока за его восстановление не взялась историк Татьяна Алимова. За 5 лет она проделала колоссальную работу, вложив немало личных средств, чтобы превратить особняк в местный историко-культурный центр.

На первом этаже появятся галерейные комнаты для выставок, музыкальная гостиная с роялем и пространство для чайных церемоний. Здесь же разместят музейную экспозицию, посвящённую знаменитым елатомским купцам – меценатам и благотворителям. Сейчас подходит к завершению ремонт на втором этаже. В купеческом доме можно будет остановиться на ночлег.

Павел Малков: «Неравнодушным и активным людям нужно помогать. Вокруг дома находится заброшенная территория, которая раньше тоже была частью большого хозяйства Марии Поповой. Поможем решить вопрос с выделением земли под благоустройство для создания полноценного музейного комплекса»

Татьяна Дмитриевна вкладывает всю душу в восстановление особняка и планирует открыть его до конца лета.

Глава региона пообещал посетить уникальный особняк после завершения ремонта.

Музейный комплекс с купеческим особняком XIX века создадут в Рязанской области
Музейный комплекс с купеческим особняком XIX века создадут в Рязанской области
Музейный комплекс с купеческим особняком XIX века создадут в Рязанской области
Музейный комплекс с купеческим особняком XIX века создадут в Рязанской области
Музейный комплекс с купеческим особняком XIX века создадут в Рязанской области
Музейный комплекс с купеческим особняком XIX века создадут в Рязанской области

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