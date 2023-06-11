Музейный комплекс с купеческим особняком XIX века создадут в Рязанской области

В Елатьме появится музейный комплекс с купеческим особняком XIX века. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Рязанской области Павел Малков.
Губернатор посетил дом известной помещицы, новатора и мецената Марии Андреевны Поповой в ходе поездки в Елатьму. Уникальный особняк простаивал и разрушался, пока за его восстановление не взялась историк Татьяна Алимова. За 5 лет она проделала колоссальную работу, вложив немало личных средств, чтобы превратить особняк в местный историко-культурный центр.
На первом этаже появятся галерейные комнаты для выставок, музыкальная гостиная с роялем и пространство для чайных церемоний. Здесь же разместят музейную экспозицию, посвящённую знаменитым елатомским купцам – меценатам и благотворителям. Сейчас подходит к завершению ремонт на втором этаже. В купеческом доме можно будет остановиться на ночлег.
Татьяна Дмитриевна вкладывает всю душу в восстановление особняка и планирует открыть его до конца лета.
Глава региона пообещал посетить уникальный особняк после завершения ремонта.