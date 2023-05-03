Музей сказок и историй заработал в Рязани

В центре Рязани открылся Музей сказок и историй «Избяные заповеди». Для гостей провели первую экскурсию. Об этом сообщается в группе музея ВКонтакте.

Состоялись мастер-классы по славянской писанке и по глиняным свистулькам. Для гостей выступил фольклорный ансамбль «Жерелье», руководитель Людмила Карманова.

Небольшое уютное арт-пространство создано дружной творческой семьёй Полоховых при поддержке Фонда Президентских грантов, а также друзей и коллег.

Задача музея – хранить и приумножать нематериальное наследие родного края – истории, сказания, легенды, сказки и реальные этнографические факты. Формат непринуждённый – игры, мастер-классы и экскурсии.

Гостей приглашают принять участие в мастер-классах по арт-терапии, сказкотерапии и созданию сказок.

Фото Ирины Ягодкиной в группе Избяные заповеди ВКонтакте