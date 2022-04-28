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Четверг, 28 апреля, 2022

Музей Рязанского кремля на Соборной могут открыть в 2022 году

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Музей Рязанского кремля на Соборной могут открыть в 2022 году

Александр Ильин
Фото: @vk.com/ryazanformat

Новое здание музея Рязанского кремля на улице Соборной могут ввести в эксплуатацию в четвёртом квартале 2022 года, сообщил министр культуры и туризма региона Виталий Попов в ходе публичного отчёта органов власти перед жителями.

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Попов заявил, что при строительстве музея «существовал целый вал проблем».

«На сегодняшний момент идёт корректировка смет, экспертиза ожидается к концу мая», — сказал министр. 

Закончить работы на объекте планируют к сентябрю 2022 года, ввести в эксплуатацию — в четвёртом квартале 2022 года. 

Изначально музей рязанского кремля планировали открыть ещё в 2018 году. Позже срок переносили на 2021 год. В апреле 2022 года там шли активные работы. При этом положенная ранее плитка внешней облицовки продолжает отваливаться.

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