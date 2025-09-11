Четверг, 11 сентября, 2025
Москвичка продала душу за коллекцию Лабубу и билет на концерт Кадышевой 

Алексей Самохин
Изображение от freepik

26-летняя москвичка официально продала душу — за коллекцию игрушек Лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой. В РПЦ её уже назвали грешницей и посоветовали как можно скорее идти в храм, пока не поздно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, объявление о продаже души за 100 тысяч рублей разместил в интернете маркетолог Дмитрий. По его словам, это был пранк ради хайпа, который вышел из-под контроля. На предложение откликнулась девушка по имени Карина. Она подписала «договор» и даже скрепила его кровью.

Полученные деньги Карина потратила на коллекционных Лабубу, а оставшуюся часть собирается направить на билет на концерт Кадышевой. Судьба души её не волнует: теперь, говорит, этим должен заниматься новый «владелец», хотя и он, по собственному признанию, не понимает, что делать дальше.

В Русской православной церкви заявили, что такие поступки — не шутка. По мнению священнослужителей, Карина действительно продала душу, фактически выбрав сторону зла. Это, как считают в РПЦ, может привести к моральным и личностным проблемам, болезням, страданиям и даже смерти. Дмитрий же, купив душу, в православной интерпретации оказался в роли «Сатаны».

Им обоим церковь рекомендует одуматься, прийти в храм, осознать ошибку, признать её и искренне покаяться.

Новости России

Зеленский задумал пакость, в ответ Россия готова применить план быстрого окончания СВО

Инсайдеры сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский готовит некую «пакость» в ответ на недавние удары ВС РФ. Российское руководство к этому готово. Упреждающие удары уже «трамбуют» Украину
Экология, природа, животные

Грибной сезон продолжается в Рязанской области, белые собирают вёдрами 

Сообщения приходят из разных районов Рязанской области. 
Интересное

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Новости России

«Русские снимают с Украины скальп» — началась паника

В эфире прозвучал код «Дымоскальп». Пользователи начали строить версии о том, что это связано с недавними атаками на объекты энергетики
Новости мира

Польша просит у НАТО ПВО после инцидента с дронами, но всё портит… скотч 

Жители приграничных районов тем временем пережили настоящий шок: власти велели сидеть по домам, люди прятались в подвалах — и до сих пор боятся выходить на улицу. Атмосфера страха — именно того и добивались?

Последние новости

Новости России

«Яндекс Go» запустил тестовую аренду автомобилей BelkaCar

По информации BelkaCar, теперь арендовать машины сервиса можно через приложения «Яндекс Go» и «Яндекс Драйв».
Общество

В Рязани скончался профессор Евгений Иванов 

С 2000 по 2023 год Евгений Сергеевич работал в РГУ имени С. А. Есенина. Он занимал должности профессора кафедры ботаники и экологии, заведующего кафедрой ботаники, а затем кафедры ботаники, генетики и агробиологии.
Армия и СВО

Участник СВО, полковник, командир полка №387 Михаил Давыдов вручил благодарственные письма рязанцам

В составе 387-го мотострелкового полка воздушно-десантных войск служат мобилизованные рязанцы и представители Тульской, Липецкой и Тамбовской областей. Он был сформирован в октябре 2022 года.
Общество

В Рязани открыли стелу «Город трудовой доблести»

Она установлена в сквере у вокзала «Рязань-2» на пересечении Первомайского проспекта с улицей Вокзальной.
Общество

Аудитория российского мессенджера MAX превысила 30 миллионов пользователей

Первый российский национальный мессенджер MAX продолжает активно развиваться.
Общество

Рязань вошла в пятёрку городов России с наибольшим спросом на новый iPhone 17

В топ-5 городов с наибольшим спросом вошли Москва (39% всех заказов), Санкт-Петербург, Рязань, Хабаровск и Сочи.
Общество

«Мармакс» показал городу «Манхэттен»

Девелоперская компания «Мармакс» представила городской квартал «Манхэттен» жителям Рязани
Экономика и бизнес

В Рязани налоговая возобновила проверки выдачи чеков в кафе и ресторанах

Теперь официант должен выдать чек посетителю после того, как он попросил счёт, но до момента оплаты.