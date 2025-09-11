Москвичка продала душу за коллекцию Лабубу и билет на концерт Кадышевой 

26-летняя москвичка официально продала душу — за коллекцию игрушек Лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой. В РПЦ её уже назвали грешницей и посоветовали как можно скорее идти в храм, пока не поздно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, объявление о продаже души за 100 тысяч рублей разместил в интернете маркетолог Дмитрий. По его словам, это был пранк ради хайпа, который вышел из-под контроля. На предложение откликнулась девушка по имени Карина. Она подписала «договор» и даже скрепила его кровью.

Полученные деньги Карина потратила на коллекционных Лабубу, а оставшуюся часть собирается направить на билет на концерт Кадышевой. Судьба души её не волнует: теперь, говорит, этим должен заниматься новый «владелец», хотя и он, по собственному признанию, не понимает, что делать дальше.

В Русской православной церкви заявили, что такие поступки — не шутка. По мнению священнослужителей, Карина действительно продала душу, фактически выбрав сторону зла. Это, как считают в РПЦ, может привести к моральным и личностным проблемам, болезням, страданиям и даже смерти. Дмитрий же, купив душу, в православной интерпретации оказался в роли «Сатаны».

Им обоим церковь рекомендует одуматься, прийти в храм, осознать ошибку, признать её и искренне покаяться.