Понедельник, 27 мая, 2024

Мошкара не помешала старту 14-го сезона рыбатлона под Рязанью

Автор: 7info

Опубликовано

14-й сезон рязанского поплавочного рыбатлона-2024 стартовал 25 мая в 5 км от Рязани в гостиничном комплексе «Рыбацкая деревня», где осенью того года рыбатлонисты-спиннингисты уже опробовали местный водоем Старая Тишь. Почти 70 участников из Рязанской, Московской, Владимирской и Тамбовской областей, а также из латвийского Даугавпилса в теплую погоду ринулись в бой под облаками мошек, которых все же разгонял гуляющий здесь ветерок.

Очень быстро первую рыбу поймали опытнейшие рязанцы Павел Громов и Олег Тинин. Они в итоге и разыграли между собой чемпионство. А рыба в этот день  клевала в целом неплохо. Помимо мелкой верхоплавки попадались и окушки. В итоге по две рыбы за два часа поймали более 30 человек, а победу, благодаря своим быстрым ногам одержал Павел Громов, перегнавший Олега Тинина на беговом круге. 14 мин 5 секунд зафиксировали на финише его время. Олег – 2-й и проиграл всего 13 секунд. Бронза уезжает в Москву к Александру Савкину (20 мин 15 сек).

Среди девушек очередную победу себе в копилку занесла рязанка Ирина Мефодина. Она, кстати, заняла 10-е место среди всех стартовавших. Среди детей до 12 лет чемпионом стал представитель Коломны Тигран Карапетян.

На награждении по традиции было много разнообразных призов! 2-й этап рыбатлона пройдет 29 июня в новом месте – на зарыбленном водоеме в Поярково Михайловского района в 50 км от Рязани. Будет организован бесплатный автобус. Регистрация участников уже началась на сайте http://www.rybatlon.ru/

Все вопросы обсуждаются в специальной группе рыбатлона в ВК https://vk.com/rybatlon

Мошкара не помешала старту 14-го сезона рыбатлона под Рязанью
Мошкара не помешала старту 14-го сезона рыбатлона под Рязанью
Мошкара не помешала старту 14-го сезона рыбатлона под Рязанью
Мошкара не помешала старту 14-го сезона рыбатлона под Рязанью
Мошкара не помешала старту 14-го сезона рыбатлона под Рязанью

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