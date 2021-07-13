Молодой парень жестоко изнасиловал и убил 79-летнюю пенсионерку в Омской области

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В Омской области 25-летнего жителю Знаменского района грозит пожизненное лишение свободы по обвинению в убийстве, изнасиловании и ограблении пенсионерки, пишет портал Om1.ru.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Пьяный парень пришел к 79-летней односельчанке, чтобы занять денег, однако получил отказ.

Тогда злоумышленник принялся избивать пожилую женщину руками по голове. После этого мужчина изнасиловал и задушил жертву. В итоге он украл из комода почти десять тысяч рублей, которые потерпевшая откладывала на покупку дров.

Выяснилось, что парень недавно освободился из мест лишения свободы. Его заключили под стражу.